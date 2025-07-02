Салтыков о Татьяне Овсиенко: "С моей легкой руки очень много певиц появилось"

Виктор Салтыков припомнил прошлое Татьяны Овсиенко. До того как стать звездой, она работала администратором в гостинице.

По словам артиста, Овсиенко потянуло на сцену с его "легкой руки". Такое заявление певец сделал в шоу "Поймай меня, если сможешь". Ведущий Владимир Маркони в какой-то момент завел разговор о дуэте с Овсиенко и спросил у Салтыкова, каково это петь вместе?

Виктор признался, что работать с Татьяной ему было легко, ведь каждый из артистов в разное время записал свою часть, а звукорежиссер свел их в единую композицию. При этом Салтыков сделал Овсиенко комплимент, отметив ее трудолюбие.