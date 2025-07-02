Блестящая карьера и трагические потери: история Дианы Гурцкой

Слепая от рождения Диана Гурцкая смогла стать звездой российского шоу-бизнеса, членом Общественной палаты России и борцом за права инвалидов. Кроме того, ей удалось найти семейное счастье, которое прервалось в один день со смертью супруга Петра Кучеренко. Starhit вспомнил историю певицы в день ее 47-летия.

Начало карьеры

Диана Гурцкая родилась 2 июля 1978 года в Сухуми. Она стала четвертым ребенком в семье шахтера и учительницы. Лишь спустя год родители поняли, что малышка слепа. Начались походы по офтальмологам, которые лишили супругов надежды — медики твердили, что девочка не будет видеть всю жизнь.

«Родители долго не решались объяснить мне мое состояние. А сама я никак не могла понять, почему мир, в котором я живу, полностью черный, а мои друзья постоянно рассказывают о каких-то цветах и красках... Но однажды родители все-таки рассказали о том, с чем мне предстоит жить. Конечно, у меня был шок, но, видимо, я была еще слишком мала, чтобы осознать весь ужас положения. В результате у меня сформировалось какое-то сложное чувство, которое рисовало мир понятным только мне», — рассказывала артистка в одном из интервью.

В детстве незрячая девочка не раз попадала в опасные ситуации. Например, однажды вместе с друзьями она залезла на крышу сарая и едва не упала. Спасло то, что она всегда находилась под присмотром родителей, старших братьев и сестры. Растили Диану как обычного ребенка, и она никогда не чувствовала себя ущемленной.

С детства Гурцкая мечтала заниматься музыкой и при обучении в интернате для слепых и слабовидящих детей в Тбилиси она убедила педагогов, что способна освоить фортепиано. Также девочка пела — сперва фольклорные, а после и эстрадные композиции.

«Когда мне было 10, на школьном конкурсе меня увидела грузинская певица Ирма Сохадзе. Она пригласила меня на большой концерт в Тбилисскую филармонию. А там выступали Брегвадзе, Павлиашвили. Я пела в дуэте с Ирмой на грузинском языке и рыдала от счастья, что это со мной происходит», — заявляла Гурцкая.

Тогда девочку стали узнавать в родном городе, однако до триумфа было далеко. Сильное влияние на будущее оказал брат Роберт, который в 1995 году отослал кассету с ее выступлением на конкурс «Ялта — Москва — Транзит». Артистка сперва вошла в 20-ку лучших участников, а после прошла в финал. Диане удалось завоевать спецприз жюри и познакомиться с Игорем Николаевым. Артист разглядел в девушке талант и подарил ей два хита — «Волшебное стекло» и «Ты здесь».

Смерть мамы

После артистка окончила «Гнесинку», выпустила дебютный альбом и первые клипы. Однако развитие карьеры омрачилось семейной трагедией — у мамы Гурцкой нашли рак. В тот момент она работала над песней «Ты здесь». К моменту ее попадания на радио мать уже лежала в клинике.

«Как только она слышала меня, была такая счастливая. Я дышала надеждой, что мама будет жить. До последнего не верила, что может так произойти», — заявляла Диана.

Близкие старались уберечь хрупкую девушку от стрессов и отправили ее в Ташкент, а затем на съемки «Песни года». Но после одного из концертов артистка узнала, что мама умерла. Гурцкая рассказывала, что дальше все было как в тумане — она поднималась на сцену и лишь после первых аккордов «Ты здесь» понимала, где находится.

Следующий альбом с говорящим названием «Ты знаешь, мама» стал откровением для слушателей. В заглавной песне певица одновременно прощалась с близким человеком и рассказывала о любви, которая ворвалась в ее мир. Все последующие пластинки Гурцкой говорили о том, что Диана не одинока. Даже их названия говорили об этом — «Нежная», «Девять месяцев».

Образцовый брак

Звезда случайно познакомилась с главным мужчиной в своей жизни. Летом 2003 года Ирина Хакамада связалась с адвокатом Петром Кучеренко и попросила придумать в преддверии выборов какой-нибудь проект с молодой певицей. Первое время юрист общался с братом и продюсером артистки Робертом, однако все переменилось, когда его позвали в гости на день рождения Дианы. Певица пришла с ухажером, а Кучеренко — со своей девушкой.

«Мы пообщались, и она просто поразила меня широтой взглядов и совершенно не свойственной для людей публичных профессий внутренней чистотой, непоказушной искренностью», — признавался адвокат, отмечая, что именно тогда понял, что хочет построить с Дианой семью.

Петр сразу начал ухаживать за артисткой, а та влюбилась в артиста, хоть и жутко смущалась его вниманию. Она пыталась донести мужчине, что она уверенная и нарядная лишь на сцене, а дома она совсем другой человек. Однако Кучеренко удалось развеять сомнения Дианы. Кроме того, помогали в этом и его родители — мама ее будущего супруга отметила, что Гурцкая заслуживает счастья, вероятно, «больше, чем кто-либо другой».

В 2005 году пара поженилась, а спустя два года у них родился сын Константин. Певица чувствовала себя счастливой и переживала лишь о том, что ее мама не увидела внука. Спустя годы появилось и еще одно сожаление — Костя оказался единственным сыном для пары. Для Дианы, которая выросла в многодетной семье, такое было непривычно.

Череда испытаний

Во время одного из профилактических осмотров гинеколог выявил у артистки миому матки. Врачи считали, что у вокалистки развивается рак и рекомендовали удалять репродуктивный орган. К счастью, в другой клинике специалисты опровергли поставленный диагноз. Сама певица тогда уже готовилась к худшему, ибо от рака умерла и мама, и ее двоюродная сестра.

«Я хочу сказать, что есть врач от Бога, которая меня вернула с того света. Меня прооперировали, все сохранили. На второй день я уже прогуливалась по коридору больницы. Обязательно надо ходить, не лежать, кушать», — советовала Диана.

Жизнь вернулась в привычное русло, но на этом проблемы не закончились. Смерть свекра в 2019 году стала для артистки тяжелым ударом. Гурцкая отмечала, что мужчина обращался к ней всегда, как к дочке.

Потеря супруга

Новое горе настигло семью артистки 20 мая 2023 года. Кучеренко, который возвращался из командировки, умер. По словам Гурцкой, ничего не предвещало беду.

«Это принять и понять сложно. Никогда не забуду этот вечер, когда сердце будто вниз опустилось. Такое состояние у меня по сей день. Пете стало плохо в самолете. Самолет посадили в Минеральных водах, но уже было поздно. Не успели его спасти. Врачи сказали, что у Пети была сердечная недостаточность», — делилась Диана.

На фоне этого звезда прервала свое участие в шоу «Две звезды», а после взяла паузу в концертах на полгода. Держаться женщине помогал лишь сын, однако и через два года боль Гурцкой так и не утихла.