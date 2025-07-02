Стало известно о долге ресторана Агаларова перед налоговой

У бизнеса певца Эмина Агаларова (также известен как EMIN) обнаружены долги перед Федеральной налоговой службой (ФНС). Об этом сообщает «Звездач».

По данным Telegram-канала, бизнес Агаларова ООО «РКВП» за второй квартал текущего года задолжал налоговой 124 тысячи 275 рублей. Кроме того, как отмечается, за период неуплаты «накапали пени в размере 3 тысяч 653 рублей».

Эмин Агаларов — это известный российский и азербайджанский исполнитель, композитор, бизнесмен и предприниматель. Он является президентом компании Agalarov Development, а также народным артистом Азербайджана. Эмин — сын Араза Агаларова, владельца Crocus Group.

Ранее СМИ сообщили, что ООО Агаларова «Нимэ-9» задолжало налоговой 73 тысячи рублей. Под этой компанией числится ресторан артиста. По данным издания, выручка фирмы за 2023 год составила 113 млн рублей, а прибыль – 14 млн.

В ноябре 2024 года Агаларов одержал победу в судебном разбирательстве, получив компенсацию в размере 1,7 миллиона рублей. По информации от «Звездача», строительная компания АО «Хлебозавод №16» отозвала свой иск из суда. Истцу была возвращена государственная пошлина в размере 54 755 рублей.