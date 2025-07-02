Вика Боня элегантно поставила на место устроившую скандал невесту Лепса

ТВ Центр

Виктория Боня разоблачила семью Авроры Кибы. Выпускница "Дома-2" объявила, что невеста Григория Лепса не так богата, как пытается показать, более того, ее мама выплачивает многомиллионный долг, который остался после смерти отца.

Боня поставила на место устроившую скандал невесту Лепса
© РИА Новости

Кибу возмутило это заявление. Девушка поспешила возразить Боне.

"Виктория далека от кругов общения моей семьи и всю жизнь находилась в статусе чей-то любовницы", — написала на своей странице в соцсети Аврора.

На этом 19-летняя невеста Григория Лепса не остановилась. Она решила огласить все сплетни про Боню, что когда-либо слышала. Студентка призналась, что ее разрывает от бешенства.

"Почему какая-то женщина, которая начала с того, что продавала свое тело женатым за 3 тысячи евро, имеет право открывать свой рот, судить меня и что-то говорить о моей семье, моем отце и моей жизни!" — не унималась Киба.

Поклонники Виктории тут же доложили, что Аврора поливает ее грязью. 45-летняя Боня элегантно поставила на место устроившую скандал в Сети студентку.

"Кто это вообще?!" — спросила звезда реалити-шоу и покорительница Эвереста.