Брат Алексея Воробьева женился после свадьбы певца с Аидой Гарифуллиной
Брат Алексея Воробьева женился после свадьбы певца с Аидой Гарифуллиной. Кадры с мероприятия были опубликованы в Сети.
Сестра Алексея сообщила о женитьбе Сергея. Она опубликовала фото, на котором запечатлены жених и невеста.
«Свадьба брата. До слез», — написала Галина.
Галина не стала раскрывать подробностей торжества и личность избранницы брата. Не комментировал новость и Алексей, который сам не так давно узаконил отношения с оперной певицей.
Отметим, что Сергей ведет непубличный образ жизни. Несколько лет назад он выражал опасения за здоровье брата, который перенес инсульт. Также известно, что у Сергея был конфликт с Галиной.