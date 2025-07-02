Раскрыты подробности состояния Михаила Боярского

Актер Михаил Боярский продолжает свое лечение дома. Как сообщает «КП», об этом заявила PR-менеджер артиста Надежда Дуванова.

Напомним, что в конце июня Боярский внезапно попал в больницу. Артисту установили стент, чтобы расширить закупоренный сосуд. По этой причине в театре Ленсовета поменяли актерский состав спектакля «В этом милом старом доме», где должен был играть актер.

«Он выписался, восстанавливается дома. Все нормально. По спектаклям будет принимать решение по самочувствию», — прокомментировала состояние актера Дуванова.

Напомним, что больше года назад Боярский пережил инфаркт. В апреле артист сломал ребро — он упал за кулисами театра имени Ленсовета. Восстановление от травмы заняло у актера около месяца.