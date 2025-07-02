Стало известно, сколько продлится популярность Кадышевой

Народная артиста России Надежда Кадышева внезапно стала невероятно популярной у молодого поколения — ее композиции, в том числе «Плывет веночек» и «Широка река», стали популярными в социальных сетях. На съемке видео под песни все не остановилось и молодежь стала приходить на концерты артистке, которой срочно пришлось переносить выступления на стадионы и поднимать цены на мероприятия. «КП» выяснил у экспертов, как они объясняют этот феномен.

Пиарщики не причем

PR-директор артистов Юлия Матвеева считает, что дело в тренде на ностальгию. Она отметила, что некогда бывшие популярными звезды сейчас активно собирают слушателей на своих концертах.

«Эти треки зачастую всем известны, потому что изначально было немного другое продвижение. Это радио, это ТВ. И не было такого нишевого продвижения, как сейчас», — отметила Матвеева.

Например, среди молодежи музыку продвигают в социальных сетях, из-за чего старшее поколение не знает ее исполнителей. И наоборот: артисты, рассчитанные на взрослых людей, продвигаются с помощью ТВ и радио, и могут быть неизвестны молодому поколению. Ранее такой сегментации в этой сфере не было — в конечном счете, все знали музыку из ротации наизусть, хотели они этого или нет.

Однако TikTok позволяет продвигать не только блогеров, но и старые песни, что и произошло с Кадышевой. Когда музыкант попадает в тренд, артиста начинают подсвечивать в СМИ. В результате к нему привязывается больше внимания, от чего кажется, что он сейчас в медийном поле.

«Наверное, если к этому и приложили руку пиарщики, то просто сильнее осветили, правильно подали с точки зрения того, как круто на ее концертах. Я повторю, что есть тренд на ностальгию», — сказала Матвеева.

PR-специалист добавила, что подобная шумиха вокруг одного артиста не может быть вечной. По ее оценке, популярность Кадышевой продержится еще от полугода до года. Кроме того, артист, ставший популярным благодаря соцсетям, может стать заложником образа, однако Кадышевой это скорее всего не грозит.

«Мне кажется, что надо просто вспомнить, что она изначально была достаточно популярна. То есть на концерты Кадышевой ходили, ее артисты катали туры и собирали достаточно большие концертные залы. Как мне кажется, просто часть треков, которые она исполняет, они моих ровесников переносят в прошлое. И как мне кажется, этот тренд просто напомнил о Кадышевой», — подчеркнула эксперт.

Мнение психологов

Психолог Софья Горбунова отметила, что старые песни у молодежи вызывают сильные эмоциональные отклики — часто они ассоциируются с семейными воспоминаниями и детством. Нейропсихофизиология доказала, что музыка, связанная с важными жизненными моментами, закрепляется в памяти более глубоко.

«Даже если человек тогда был маленьким, его мозг формирует эмоциональные ассоциации через прослушивание вместе с бабушками, дедушками или родителями. Когда мы слышим «ностальгическую» музыку, активируются области мозга, отвечающие за эмоции — миндалевидное тело и память, то есть гиппокамп. Мозг "оживляет" памятные моменты, вызывая эмоциональные переживания — радость, грусть, тепло», — заявила Горбунова.

Иногда трендовую музыку слушают ради забавы, однако молодежь начинает следовать тренду и интерес постепенно становится искренним. Психолог отметила, что мозг адаптируется к новому стимулу и удовольствие от музыки закрепляется.

С этим мнением согласна психолог Юлия Жукова. Она уверена, что молодое поколение слушает музыку, изначально популярную у их родителей, сразу по нескольким причинам. Одна из них — желание выделиться среди тех, кто слушает лишь модных у молодежи исполнителей.

«Часть старой музыки воспринимается как менее коммерциализированная, более эмоционально "неприглаженная" по сравнению с некоторыми современными трендами. Но все-таки маркетинг со стороны старых исполнителей тоже не стоит отодвигать в сторону», — сказала она.

Жукова добавила, что успех Кадышевой среди молодежи является результатом совпадения ряда факторов: акустический маркер детских впечатлений от ее музыки, драматичная подача, которая создает контраст с современным звучанием, и ирония. Последняя стала «легитимным входом» для интереса со стороны молодых людей.