Тайный развод, исчезновение со сцены и слухи о детях: как сейчас живет Елка

Певица Елка запомнилась публике экстравагантным стилем, экспериментами с музыкой и загадочностью — артистка никогда не распространялась о своей личной жизни. Starhit вспомнил историю и карьеру певицы в день ее 43-летия.

Музыкальная семья

Елизавета Иванцив родилась в Ужгороде 2 июля 1982 года. Прозвище Елка она получила от близких еще в 11 лет. Музыку в семье очень любили: отец коллекционировал виниловые пластинки, мама играла на инструментах, а бабушка и дедушка пели в хоре.

Несмотря на развод, оба родителя стремились участвовать в воспитании будущей знаменитости и поддерживали ее увлечение пением. Елка признавалась, что папа для нее был «очень важным человеком» и «недостижимой глыбой».

«А мама не была для меня примером, но я всегда с ней чувствовала себя в безопасности. Она всегда на моей стороне. Рвала за меня глотку всем, говорила, что я уникальна, боролась», — рассказывала певица.

Свой первый сценический опыт артистка получила благодаря КВН — она играла в команде «Палата №6». После школы девушка поступила в музыкальное училище, но не ладила с педагогами, из-за чего отчислилась спустя полгода. Иванцив признавалась, что профессионально тогда она могла только варить кофе.

Сотрудничество с Валовым

С середины 90-х Елка начала выступать на бэк-вокале в группе B&B. На фестивале Rap Music’01 певицу заметил лидер Bad Balance Влад Валов, однако сразу никаких предложений от него не поступило. Уже только после распада коллектива Лизы Валов пригласил девушку в Москву. Оказалось, что он всерьез решил стать продюсером провинциальной исполнительницы и нашел инвестора, который готов в нее вложиться. Уже в скором времени Елка выступила на вечере памяти Михея, а потом и на рок-фестивале «Мегахаус».

Валов предлагал Елке взять другой псевдоним или же собственное имя, однако вокалистке удалось отстоять давнее прозвище. Иванцив отмечала, что так к ней обращалась даже мама.

Карьера резко пошла в гору в 2004 году. Тогда на радио «Максимум» зазвучал сингл «Город обмана», написанный Валовым для Елки. Певицу тут же окрестили открытием года. Уже в 2005 году свет увидел одноименный альбом — почти все его тексты тоже написал Валов. Елка честно признавалась, что автор из нее никакой. Вместе с тем Иванцив откровенно рассказывала продюсеру о своих переживаниях, чтобы он облек их в красивую художественную форму, так что мысль они «нарывали вместе».

Популярность Елки еще больше выросла после попадания в ротацию песни «Девочка-студентка» и релиза альбома «Тени». Уже через год артистку наградили «Золотым граммофоном» за трек «Мальчик-красавчик». Свой следующий альбом «Этот великолепный мир» Елизавета называла более спокойной и философской работой.

Работа над четвертой пластинкой оказалась переломной для карьеры артистки. Песни «Сны» и «Твои слова» артистка записывала еще с Валовым, однако вскоре контракт истек. В результате второй трек не вошел ни в один альбом артистки, ну а первый вышел с другим названием и аранжировкой.

Почему Елка ушла от продюсера?

Сама певица объясняла свое стремление к переменам разговором с Аллой Пугачевой на передаче «Алла».

«Мы с Аллой Борисовной очень душевно поговорили! Я заявила ей, что у меня своя маленькая ниша и мне не надо большего. Она спрашивает: "А если я захочу прийти к тебе на концерт, куда ты меня пригласишь? Или захочу в гости приехать, куда ты меня позовешь?" И меня это задело", — заявляла исполнительница.

Валов же заявлял, что в свое время уговорил инвестора вложить в Елку деньги, поработал над имиджем, пристроил на уроки вокала и избавил от украинского акцента. Кроме того, он написал ряд хитов. Сотрудничество шло семь лет, пока певица не встретила парня — Сергея Астахова. Продюсер считает, что молодой человек был альфонсом. Из-за него Иванцив переехала из Москвы за город и задумалась о большем заработке.

«Однажды она пришла ко мне и заявила: "Инвестора надо свергнуть, убрать. Он уже заработал свои деньги. Хватит с ним делиться!" Я ей ответил: "Пойми, Елка, если бы не этот инвестор, который в тебя поверил и дал денег на первом этапе, ты бы сейчас была никем"», — вспоминал Валов.

В результате продюсер продолжил работать с инвестором, а Елку «выкупили». После этого артистка сменила всех музыкантов, а администратором поставила Астахова. Валов отмечал, что у него был готов материал для следующего альбома, однако он его не отдал.

Пик карьеры и исчезновение

Дальнейшим продвижением артистки занялись Лиана Меладзе и Алена Михайлова из Velvet Music. Нельзя сказать, что дела пошли хуже, чем при Валове: хотя некоторые поклонники обвинили Елку в тяготении к попсе, треки «Прованс» и «На большом воздушном шаре» стали хитами. Альбом «Точки расставлены» подарил слушателям хиты «Около тебя», «Бросай», «Мне бы в твои сны». Тогда об артистке стали говорить как о надежде поп-музыки России, а на премии МУЗ-ТВ 2012 она взяла награду в категории «Лучшая исполнительница». Наступило время крупных турне и концертов, и Елка начала попадать в списки самых успешных звезд.

Треки из последующих альбомов также пользовались успехом. Например, «Море внутри» стало песней года, а «Нечего терять» вошло в саундтрек фильма «Последний богатырь. Наследие». В 2019 году Елка запустила новый проект ЯАVЬ, уступавший по популярности основному.

Артистка продолжала активно заниматься музыкой и благотворительностью, однако после большого сольного концерта в 2023 году поклонники начали говорить, что Елка исчезла из инфополя. По слухам, это произошло не просто так, а из-за смены деятельности.

«Насколько я слышал, она параллельно занимается продюсированием молодых артистов, нового поколения. Поэтому, я так понимаю, все время и энергию она вкладывает именно туда», — говорил продюсер Сергей Дворцов.

У его коллеги Ильи Саглиани другое мнение — Елка пропала, поскольку ей никто не занимается, а в мире с быстрым изменением музыкальных тенденций нужна работа с грамотными пиарщиками. Также продюсер отмечал, что звезда могла впасть в депрессию и творческий кризис, но вероятно, выступает на корпоративах.

Личная жизнь

Первым избранником Елки стал участник команды КВН Василий Крайняй. Отношения растянулись на семь лет, но закончились, когда амбициозная певица переехала в Москву. Долгие годы Василий не рассказывал о романе, поскольку тяжело перенес расставание, а его друзья даже переключали телевизор при выступлениях звезды.

«А потом боль прошла. Я даже попытался ей позвонить, поздравить с тем, что она добилась, чего хотела. Но зря я это сделал — разговора не получилось», — резюмировал главный режиссер Ассоциации КВН Украины.

Астахов, который упоминался ранее, со временем превратился не только в администратора, но в мужа Елки. Свадьбу влюбленные сыграли тайне. Иванцив не распространялась о своих отношениях, однако говорила, что счастлива в браке. Об обратном стало известно в 2016 году — супруги забросили строительство семейного коттеджа в Сергиевом Посаде, что указывало на их разрыв.

Артистка не комментировала развод, однако Астахов действительно исчез из ее жизни. Спустя три года поклонники удивленно обсуждали уже не крах брака звезды, а ее предполагаемых дочерей: в 2019-м студентки Валерия и Александра часто мелькали в соцсетях Елки, а Саша даже назвала ее в микроблоге мамой. Слухи о наличии детей артистка назвала чушью, подчеркнув, что еще не готова к воспитанию целостной личности.

В том же интервью вокалистка говорила, что не готова становиться матерью-одиночкой и рожать для себя. Однако в этом наметились изменения — в марте 2025 года Елка заявила, что встречается с любимым человеком. Она не назвала его имени, но призналась, что ее душа медленно наполняется любовью и спокойствием при его виде.