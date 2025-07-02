Экстрасенс Александр Шепс попал в больницу

Звезда шоу «Битва экстрасенсов» Александр Шепс попал в больницу в Москве. Врачи подозревают у него пневмонию. Об этом в среду, 2 июля, сообщил Telegram-канал Mash.

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Уточняется, что Шепс пожаловался на проблемы с легкими. На данный момент его обследуют в отделении пульмонологии. При этом медиума уже госпитализировали несколько месяцев назад — тогда врачи также подозревали пневмонию, передает Telegram-канал.

Режиссера Александра Митту экстренно госпитализировали в Москве. Его состояние резко ухудшилось. Предположительно, у Митты обострилась пневмония. При этом артист также борется с раком почки.