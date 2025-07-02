Дочь Агутина тайно вышла замуж за иностранца

Старшая дочь заслуженного артиста России Леонида Агутина Полина тайно вышла замуж за француза. Об этом пишет издание KP.RU.

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По данным источника, внебрачная дочь музыканта с детства проживает в Европе. Вместе с матерью, балериной Марией Воробьевой, она некоторое время провела в Италии, но затем вернулась во Францию. По информации издания, в Ницце Полина училась в Институте Святого Иосифа, где и встретила возлюбленного — француза арабского происхождения Жуана.

Новость о замужестве 29-летней дочери Агутина подтвердил ее дед, бывший солист группы «Голубые гитары» Николай Агутин.

«Полина сейчас живет в Англии. Недавно она вышла замуж», — сообщил он.

Известно, что в честь свадьбы отец подарил девушке квартиру.

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Ранее сообщалось, что Леонида Агутина разыскивают судебные приставы. Их внимание музыкант привлек из-за задолженности компании «Продюсерский центр Леонида Агутина».