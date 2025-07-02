Максим Матвеев рассказал о проблемах в звездной семье

Российский актер Максим Матвеев, который является мужем заслуженной артистки Елизаветы Боярской, поделился откровениями своей семейной жизни.

В первую очередь 42-летний актер признался, что испытывает трудности в роли отца. Часто он не знает, как правильно себя вести с детьми (у Матвеева и Боярской два сына – Андрей и Григорий).

"Я в растерянности, перманентной и прекрасной", - заявил он в шоу “Света вокруг света”.

Данное чувство он назвал “странным и тяжелым”, так как с одной стороны ребенку нужно давать свободу самовыражения, а с другой – необходимо найти баланс, а это сделать достаточно сложно.

Также тревогу у актера вызывают современные технологии. Матвеев обеспокоен влиянием гаджетов на детское сознание, так как дети “видят все, что хотят”, а контролировать это не получается.

Максим Матвеев "адово" развелся с женой

Что касается будущего своих детей, то Матвеев не станет препятствовать, если Григорий и Андрей решат выбрать актерскую карьеру.

Отметим, что Матвеев получил наибольшую известность благодаря ролям в фильмах “Стиляги”, “Анна Каренина. История Вронского”, “Троицкий”, “Триггер” и “Спойлер”.

Ранее сообщалось, что Матвеев пришел на премьеру без Боярской - рядом с ним была другая известная актриса.