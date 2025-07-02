Zivert раскрыла, чего боится больше всего на свете

Zivert (Юлия Зиверт) призналась, что страдает от своей самокритичности в обычной жизни. По её словам, она ругает себя перед сном даже в том случае, если переделала в течение дня миллион дел. Также она поведала, что не боится ни возраста, ни перемен, ни даже собственной тени, однако главный страх всё же есть.

«Я пока только учусь хотя бы иногда хватить себя за то, что я сделала. Сейчас, говоря об этом, вспомнила ещё один большой страх: я так боюсь не успеть хотя бы что-то сделать», — рассказала певица в интервью изданию Hello!.

Исполнительница добавила, что больше всего на свете она боится потерять своих близких людей. Zivert назвала их своей «тихой гаванью», а от мысли о расставании с ними у неё «сжимается сердце».

«А в остальном — нет, я не из тех, кто живет в страхе... По сути, страшно только одно — бояться…» — подчеркнула звезда.

Кстати, о личной жизни Юлия Зиверт говорить не любит. И даже откровения, которые не касаются семейного положения, в её блоге редкость.