Моряк рассказала, влияет ли брак с Андреасяном на ее работу в кино

29-летняя актриса Лиза Моряк призналась, что ей не мешает в работе статус жены Сарика Андреасяна. Лиза рассказала о творческом союзе с режиссером сайту «Страсти».

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Лиза и Сарик не только построили семью, но и создали творческий союз. Режиссер нередко снимает фильмы, главную роль в которых играет Моряк. По словам актрисы, она не чувствует предубеждения коллег из-за сотрудничества с мужем. Лиза отмечает, что ей не стыдно за свои роли в кино: она имеет актерское образование и опыт работы в Малом театре. Именно поэтому Моряк не мешает в работе статус жены Сарика.

«Нет, мне это абсолютно не мешает! В этом плане я человек, который пришел в профессию не с улицы: я закончила театральный институт и много готовилась, чтобы туда поступить. В целом, я серьезно подошла к выбору профессии. Все детство я занималась бальными танцами и стала чемпионкой Твери. То есть во мне всегда была артистичность! Я получила образование, потом практиковалась в Малом театре. Мне нисколько за себя не стыдно в профессии!» — призналась актриса.

Лиза отметила, что на сегодняшний день в индустрии много творческих союзов. При этом все относятся друг к другу не с предубеждением, а пониманием.