Няня дочек Виторгана рассказала о пережитых унижениях в семье актера

Няня дочек Эммануила Виторгана рассказала о пережитых унижениях в семье актера. Слова Николь Кононовой передает Kp.ru.

В середине июня Виторган сообщил о поиске няни, которая смогла бы работать за границей. Актер пообещал, что обеспечит помощницу жильем и питанием. Однако на связь с журналистами вышла Николь. Женщина утверждает, что работала в звездной семье, и предостерегла коллег от ее ошибок. Кононова призналась: она жалеет о времени, проведенном в доме Виторгана.

В первую очередь, Николь заявила о пережитых унижениях. Якобы к ней придирались из-за неправильно висящих полотенец, рецепта супа. Также, со слов женщины, ее заставляли убирать дом, хотя она устраивалась на работу няней.

«Меня унижали из-за «неправильно висящих полотенец», «сметаны в супе», за то, что «йогурт стоял рядом с колбасой», за то, что «дети ели одно и то же дважды»... Я должна была убирать дом, хотя я была няней и убирать дом не входило в мои обязанности. Постоянные упреки и насмешки стали частью моей повседневной жизни», — призналась Николь.

Женщина призналась, что рассталась с семьей со скандалом. Якобы ее выставили за дверь, не дав дождаться приезда такси и при этом обыскав чемоданы.

По словам Николь, несмотря на увольнение, супруга Виторгана отказывалась выплачивать долг за походы с детьми в кино.

«Ирина не хотела выплачивать долг за детские походы в кино и на развлечения. Я предоставила все чеки... Когда приехала моя мама, племянница Ирины напоследок обозвала меня плохими словами», — высказалась женщина.

На данный момент семья Виторгана не комментировала обвинения Николь.

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