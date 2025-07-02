Демчог, Ефремов, Ливанов. Кто из детей звезд оказывался в тюрьме

Накануне суд вынес приговор сыну актера Вадима Демчога Вильяму. Молодого человека признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере, от которого пострадал пенсионер. News.ru вспомнил детали дела и рассказал, кто еще из звездных детей оказывался за решеткой.

Вильям Демчог

Вильям Демчог хотел заработать денег и списался в одном из мессенджеров с мошенниками. Они выдали ему банковскую карту и объяснили, что после поступления на нее денег средства нужно будет снять и перевести по частям на обозначенные счета. В феврале 2024 года Демчог получил 490 тысяч рублей и стал действовать по схеме.

По словам адвокатов, Вильям не знал, что участвует в преступной схеме, однако суд в эту версию не поверил. В общей сложности ущерб от действий Демчога и его подельников составил 1,8 млн рублей. Молодой человек был признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере. С учетом возмещения причиненного ущерба и полного признания вины Вильяму назначили 2 года заключения в исправительной колонии общего режима.

Святослав Конкин

У сына актера Владимира Конкина Святослава тоже были проблемы с законом. В начале этого века он занимался сувенирным бизнесом, а в 2009 году Конкина задержали таможенники в аэропорту Домодедово — при обыске в багаже нашли незадекларированные культурные ценности, которые он хотел вывезти в Великобританию. Предметы изъяли, а в отношении сына знаменитости возбудили уголовное дело по ст. 200.1 УК РФ (контрабанда наличных денежных средств). Мужчина получил условный срок, поскольку у него был маленький ребенок.

В 2015 году Святослава снова задержали в Домодедово — тогда он прилетел в российскую столицу из Великобритании. Оказалось, что он не задекларировал 40 тысяч долларов. Мужчина объяснял, что просто забыл о документах, а деньги нужны на операцию брату. Средства изъяли и обязали заплатить штраф в размере заработной платы за один год.

Анастасия Воронина-Франсишку

Старшая дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной Анастасия Воронина-Франсишку родилась в браке с Вячеславом Ворониным. Артистка развелась с супругом, а когда стала жить с Василием Шукшиным, то маленькая Настя переехала к отцу.

Во взрослом возрасте девушка женилась на начальнике контрразведки Анголы. Они уехали на родину супруга, но там началась война. После рождения дочери их брак распался. Анастасия в конечном счете улетела на Родину.

В 90-е годы Анастасии не удавалось найти работу, и она решила заняться «бизнесом», который предложил муж ее подруги — женщина должна была привезти из Исламабада наркотики. Таможня Пакистана ее спокойно пропустила, однако внимание правоохранителей дочь знаменитости привлекла в поезде Киев — Москва. Женщину приговорили к 3,5 годам тюрьмы, взяв во внимание ее проблемы со здоровьем.

Борис Ливанов

Сын Василия Ливанова Борис получил тюремный срок в 2009 году. Мужчину осудили за убийство — в новогоднюю ночь он нанес смертельные ранения одному из гостей, которые пришли к его супруге Екатерине.

«В том деле очень много вопросов. Свидетели говорили, что я держал нож в левой руке, хотя я правша. Кто-то утверждал, что я оборонялся. Тот человек, которого я убил, был пьян, у него не сворачивалась кровь от большого количества промилле», — говорил он, отмечая, что был сильно пьян и не помнил конфликта.

Борису назначили 8 лет лишения свободы. Отсидел он лишь 5,5 лет, поскольку в 2014 году вышел по УДО.

Михаил Ефремов

Сын народного артиста СССР Олега Ефремова Михаил устроил нетрезвое ДТП в центре Москвы в июне 2020 года — на Садовом кольце он вылетел на встречную полосу, где врезался в фургон курьерской службы. Курьер скончался в больнице от полученных травм.

Ефремов получил 8 лет колонии общего режима и должен был выплатить компенсацию семье погибшего. Актер отбывал наказание в колонии общего режима Белгородской области. Он вышел по УДО весной 2025-го.

Почему дети знаменитостей становятся преступниками?

Эксперт национального антикоррупционного комитета РФ Игорь Баранов отметил, что все больше молодых людей оказываются в тюрьмах из-за участия в мошенничестве. В их числе могут быть представители разных слоев населения, в том числе наследники богатых и известных семей.

«Им кажется, что это простой заработок, на деле — уголовная ответственность по тяжким статьям. Возраст и наивность не освобождают от вины: если человек совершает переводы, получает деньги, не задает вопросов — суд квалифицирует это минимум как соучастие», — отметил эксперт.

Психолог Юлия Осмачкина считает, что дети звезд становятся преступниками на фоне «тяжести» веса их известной фамилии. Им не нравится, что тень отца или матери падает на них, от чего в некоторых просыпается «бунтарский дух».

«И работает схема по принципу "назло бабушке отморожу уши". Они вписываются в сомнительные, но легкие схемы или бизнесы, чтобы стать кем-то, состояться быстрее, как им обещали наниматели. Но не думают о последствиях», — пояснила эксперт.

Психолог добавила, что еще одна причина — вседозволенность. Когда звездному ребенку все разрешают, он начинает проверять границы допустимого. Часто такие дети думают, что их «всегда отмажут», но проблемы начинаются, когда эта схема «дает сбой».