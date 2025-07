Группа «Тату» объявила о воссоединении

Певица Юлия Волкова сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) о воссоединении группы «Тату».

Волкова опубликовала совместную фотосессию с Леной Катиной и рассказала о новых проектах.

«Все и обо всем — в наших глазах. И не только. Впереди много нового и интересного», — заявила артистка.

2 июня Юлия Волкова впервые намекнула на воссоединение группы «Тату». Артистка опубликовала совместное фото с Катиной. Она поделилась кавером «Тату» на саундтрек из сериала «Зачарованные» «How Soon is Now?».

Певец Сергей Лазарев написал в комментариях, что «давно пора».

В сентябре 2022 года «Тату» выступили в Минске после 9 лет перерыва. Во время концерта девушки исполнили три своих хита: All The Things She Said, «Не верь, не бойся, не проси» и «Нас не догонят». В СМИ подчеркивали, что участницы группы Юлия Волкова и Лена Катина отмечали, что состоявшееся выступление — это «разовая акция», а не воссоединение.

В апреле 2024-го Лена Катина призналась, что долгое время не общалась с бывшей коллегой по группе «Тату» Юлией Волковой.