Дочь Валерии оказалась в больнице после празднования дня рождения

Дочь певицы Валерии попала в больницу после празднования дня рождения. Шена Шульгина пожаловалась на здоровье в соцсети.

Дочь Валерии с размахом отметила 32-летие. На вечеринке в ее честь присутствовали Люся Чеботина, Леон Кемстач, Лаура Джугелия и многие другие. После праздника у Шены начались проблемы со здоровьем. Именинница считала, что подхватила ротавирус, поэтому работала несколько дней из дома. Однако ее самочувствие ухудшалось, врачи порекомендовали Шене пройти курс капельниц. Несмотря на лечение, дочке Валерии не становилось легче.

«Шли шестые сутки. Капельницы не работают. Завтра повторный прием, узнаем точно. Что это за ерунда такая? Какого черта? Зачем?» — высказалась она.

На следующий день дочь Валерии отправилась в больницу, где провела 7 часов. По словам Шены, она переживает за предстоящую командировку и пропуск тренировок.

«Шли седьмые сутки. Провела семь часов в больнице. Несмотря на плохой режим и стресс, это не было триггером. Надо просто перетерпеть на таблетках (главное, чтобы сработали) рабочую поездку, а там уже само должно наладится», — заявила она.

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