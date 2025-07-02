«Мне нравится, и все»: Михайлов объяснил многомиллионные траты на одежду

Певец Стас Михайлов объяснил многомиллионные траты на одежду бренда Chrome Hearts. Как сообщает Starhit, в беседе с журналистами исполнитель отметил, что это рабочие вещи и ему в них удобно.

Артист часто отдает предпочтение известному люксовому голливудскому бренду Chrome Hearts. Дешевым бренд назвать никак нельзя, ведь одна вещь в коллекции модного дома может стоить несколько сотен тысяч долларов, а в некоторых случаях цена переваливает за миллион.

В соцсетях Михайлов часто публикует свои дневные аутфиты. В глаза бросается множество крестов на вещах — отличительная особенность бренда. Журналисты отмечают, что средняя цена джинсов бренда в России составляет около 1,5 млн рублей, кожаных курток — от миллиона рублей, а толстовки можно купить за 150 тысяч рублей.

Михайлов не признается, почему ему нравится именно Chrome Hearts, отвечая лаконично: «Мне нравится, и все». Перед недавним сольным выступлением он ответил на вопрос, сколько выделяет на одежду.

«Не задумываюсь вообще о таких моментах. Это рабочая вещь, мне в ней удобно, я сейчас именно так себя ощущаю», — сказал он.

Ранее Михайлов комментировал изменение имиджа. Певец отмечал, что ничего не делает специально и выглядит так, как себя ощущает.