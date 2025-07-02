«Не пошел по его стопам»: сын Сергея Зверева рассказал о ссоре с отцом

Стилист Сергей Зверев из принципа не общается со своим приемным сыном Сергеем. Как сообщает «КП», эту версию выдвинул сам Зверев-младший, отметив, что его приемный отец мог обидеться на нарушение запретов и отказ идти по его стопам.

Зверев взял Сергея на воспитание из иркутского детского дома в трехлетнем возрасте. Артист говорил, что растил мальчика в «исключительной роскоши и богатстве», однако стиль воспитания у короля гламура был соответствующим — например, на 14-летие пасынка стилист устроил вечеринку в стриптиз-клубе.

На публике отец и сын часто появлялись вместе — в одинаковых нарядах и со схожими прическами. С телеэкранов их семья казалась счастливой, пока Зверев-младший не поссорился с родителем, оставшись без его помощи и доступа к финансам. В одном из интервью пасынок рассказывал, что ему приходилось выживать на улице, мыться в реке и греться у костра. Однако помочь выйти из сложной жизненной ситуации помогли телешоу, где за любые рассказы об отношениях с отцом Звереву-младшему платили.

Сейчас Сергей снова оказался в центре конфликта — из-за дорогостоящей недвижимости. По словам мужчины, Зверев без предупреждения выписал его из трехкомнатной квартиры в центре Москвы. Недавно в эфире одной из телепрограмм он заявил, что теперь собирается бороться за свои квадратные метры, отмечая, что планирует получить инвалидность из-за астмы и восстановить права на жилье.

Зверев-младший признался, что после программы приемный отец даже не попытался с ним связаться. Он предположил, что давно находится в черном списке у родителя.

«Думаю, решил пойти на принцип. Обижен, что я отказался идти по его стопам, нашел свою биологическую мать, женился, несмотря на его запреты. Я его не послушал, а он это не простил», — заявил Сергей.

Сейчас мужчина живет в Коломне, работает звукорежиссером и в администрации города. Иногда он подзарабатывает на звездной фамилии отца — за 10 тысяч рублей он готов был рассказать журналистам «многое о своем отце».