Верховный суд отказал Жукову в пересмотре дела о правах на песни «Руки вверх!»

Верховный суд России отказался пересматривать спор певца Сергея Жукова и продюсеров о правах на песни группы «Руки вверх!». Соответствующая информация появилась в материалах дела.

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— Отказано в передаче дела в кассационную инстанцию, — цитирует решение суда РИА Новости.

В марте стало известно, что Сергей Жуков подал иск в Верховный суд по поводу спора о правах на фонограммы. Спор с первым продюсером группы «Руки вверх!» Андреем Маликовым и лейблом «Джем» касается 13 песен, среди которых «Ну где же вы, девчонки», «Крошка моя» и «Чужие губы».

Жуков и «Первое музыкальное издательство» также обратились к председателям СК и Верховного суда России с просьбой помочь им в судебных разбирательствах с генеральным директором музыкального издательства «Джем» Андреем Черкасовым.