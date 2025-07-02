Агутин тайно выдал старшую дочь замуж за иностранца

Старшая дочь Леонида Агутина Полина тайно вышла замуж в Лондоне за француза арабского происхождения по имени Жуан. Об этом сообщил изданию kp.ru ее дедушка, поэт-песенник Николай Агутин.

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Агутин-старший понадеялся, что в скором времени 29-летняя Полина обрадует родственников пополнением в семье. Он также напомнил, что недавно девушка получила в подарок от отца квартиру за границей.

«Думаю, теперь, когда у ребят есть своя квартира, когда они будут больше времени проводить в уединении, может, и наследники быстрее у нас появятся», — предположил Агутин-старший.

Младшую внучку, 25-летнюю Елизавету, Агутин-старший, в свою очередь, назвал отличным музыкантом. У девушки американское гражданство, она играет в составе группы Bruvvy band.

«Лиза уже заработала себе на квартиру, она в ней живет. Сама купила! Воображуля! Она посудомойкой работала. А что делать… Папа немного помог, сами понимаете, не без этого», — отметил Агутин-старший.

У Лизы Агутиной тоже есть молодой человек — коллега по группе по имени Джон. Пара вместе уже больше двух лет.

«Симпатяга пацан. Он уже сделал предложение Лизе, и колечко было. А так я всем женихам говорю одно и то же: «Если сделаешь плохо нашей дочери, я поломаю тебе ноги», — поделился Агутин-старшей.

У Леонида Агутина две дочери: старшая появилась в браке с балериной Марией Воробьевой, а младшая — Анжеликой Варум.

Агутин впервые ответил на слухи о разводе с Варум

Полина училась во Франции, где окончила юридический факультет. Сейчас она работает в издательском доме в Лондоне и пишет книги. Елизавета же с детства живет в Майами. В 2021 году она получила гражданство США.