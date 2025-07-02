Украинской певице пригрозили запретить въезд в Россию

Украинской певице Ольге Поляковой могут запретить въезд в Россию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

По словам собеседника агентства, в настоящее время имеются основания для отказа во въезде исполнительнице на территорию страны.

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Ранее Полякова во время вечеринки российской блогерши Ники Белоцерковской (признана в РФ иностранным агентом) в Монако призвала спонсировать Вооруженные силы Украины (ВСУ). Она раскритиковала тех, кто перестал это делать после прихода к власти в США Дональда Трампа, пообещавшего скорое завершение украинского конфликта.