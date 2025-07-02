В Екатеринбурге начался суд над экс-звездой «Дома-2»

Бывшая участница шоу «Дома-2» Яна Шевцова попала под суд за мошенничество. Об этом сообщает E1.RU.

Шевцова обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Она почти год получала деньги от своего возлюбленного-бизнесмена. Мужчина был уверен, что Шевцова родила от него дочь и поэтому оплачивал роды и лечение. Впоследствии выяснилось, что никакого ребенка не было, а Шевцова выманила 23 миллиона рублей, используя фальшивое свидетельство о рождении дочери и фейковые фотографии из больницы.

Экс-участнице «Дома-2» грозит до 10 лет лишения свободы. Но вряд ли она отправится в колонию, скорее всего будет вынесен условный приговор.

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