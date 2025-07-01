Сысоева отреагировала на слухи о романе с Батрутдиновым

Звезда Comedy Woman ответила на каверзные вопросы о своём участии в шоу «Мастер игры». Надежда Сысоева не проигнорировала комментарий поклонника о том, что они с Тимуром Батрутдиновым были бы «офигенной парой». Артистка сразу отметила, что они только друзья и коллеги, и охарактеризовала отношения между ними как тёплые.

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«Между нами никогда не было романтических отношений. Но они всегда были очень тёплыми, потому что Тимур — весёлый и добрый молодой человек. Я ему желаю найти свою любовь», — написала звезда на совместной фотографии.

Напомним, что в прошлом году Сысоева после непродолжительного романа разошлась с Сашей Стоуном. Их отношения начались незадолго до того, как агент Super в январе заметил парочку в аэропорту, а уже в начале июля поползли слухи об их расставании. Говоря о разрыве, Надежда довольно эмоционально говорила о бывшем и объяснила, что расстались они уже после окончания шоу «Выжить в Дубае» (голубки, напомним, шокировали зрителей шоу своим поведением).