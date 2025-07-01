Стало известно, сколько на самом деле получает Кадышева

Пользователи социальных сетей в последние месяцы активно обсуждают концерты и заработки известной певицы Надежды Кадышевой, гадают о том, сколько она зарабатывает на крупных площадках и корпоративах, пишет «Комсомольская правда».

По мнению продюсера Ильи Саглиани, успех Надежды Никитичны объясняется тем, что народная песня вновь вышла в жанр популярной музыки. Благодаря возрождению интереса к этому жанру, добавил он, ее хиты широко распространяются.

Журналисты отметили, что в 2025 году Кадышева стала собирать площадки, на которые можно продать не менее 10 тыс. билетов, но не отказалась и от выступлений в концертных залах на 5-6 тыс. зрителей.

По их данным, на концерт певицы в «Лужниках» 20 июня 2026 года планируется продать около 75 тыс. билетов.

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Гонорар за выступление на стадионе в Москве, пояснили эксперты, может составить порядка 50 млн рублей, в регионах — 20 млн рублей, на частных мероприятиях — 8–10 млн рублей, в залах — от 4 млн рублей.

Журналисты заметили, что Кадышева в 2025 году догнала Анну Асти и Люсю Чеботину, и перегнала Полину Гагарину, которая получает от 7 млн руб. за корпоратив.