Волочкова отреагировала на новость о смене фамилии дочери

Известная балерина Анастасия Волочкова призналась, что не придает значения информации о возможной смене фамилии своей единственной дочери Ариадны. Об этом она рассказала в интервью изданию The Voice.

По словам Волочковой, она сейчас сфокусирована на творческой деятельности, но положительно относится к тому, что к ее фамилии приковано столько внимания.

«Я сейчас работаю над новым спектаклем, драматическим. Все остальное не имеет для меня значения. Но приятно, что все новости крутятся вокруг фамилии Волочкова. Люди хотят попиариться на моем имени, разве это не известно?» — заявила она.

Ариадна вышла замуж весной 2025 года, а избранником 20-летней девушки стал Никита Григорян. Слухи о том, что она решила отказаться от фамилии матери и взять фамилию мужа, появились на фоне скандалов вокруг свадьбы.

Ранее стало известно, что бывшая звезда Большого театра Анастасия Волочкова выступила против смены фамилии ее дочери Ариадны после замужества.