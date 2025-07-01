Актриса Валерия Ланская рассказала о своем возрасте

Звезда сериалов «Монте-Кристо» и «Жаркий лед» призналась, что не верит в физиологический возраст.

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Звезда сериалов «Монте-Кристо» и «Жаркий лед», участница телешоу «Аватар» и «Точь-в-точь» Валерий Ланская призналась, что не верит в физиологический возраст. Об этом она написала на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

«Я уверена, что физиологический возраст это оооооочень условное понятие! Такое количество людей, которые в 20 - уже старики… ноют, жалуются, ленятся… И как много 70+ летних, которые полны энергии, любви к жизни, к людям, они восхищают, ведь они моложе всех молодых!», — поделилась с подписчиками Ланская.

Что же до нее самой, то актриса уверена: «Жизнь так интересна! Так многогранна! И все зависит только от нас самих. Внутренний мир, стремление развиваться, обогащаться! Делиться!!! Любить!»