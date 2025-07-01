В МИД Азербайджана ответили на критику Швыдкого из-за отмены концерта Басты

Азербайджан не считает приемлемыми слова специального представителя президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаила Швыдкого, который осудил отмену концертов российских исполнителей в стране, в том числе Басты. Об этом заявил пресс-секретарь МИД республики Айхан Гаджизаде, его слова приводятся на сайте ведомства.

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Гаджизаде заявил, что слова Швыдкого о том, что отмена российских культурных мероприятий «обедняет культурный ландшафт Азербайджана», вызвали удивление.

«Не думаем, что концерты таких певцов, как Баста, обедняют нашу культурную среду», — говорится в заявлении пресс-секретаря МИД Азербайджана.

30 июня стало известно, что артисты из России не смогут выступить в Азербайджане до конца года. Из-за этого, в частности, были отменены концерты Леонида Агутина с Анжеликой Варум, Басты, а также спектакли «Щелкунчик», «Дюймовочка», «Мастер и Маргарита» и шоу стендап-комиков из РФ.

Причиной отмены выступлений стали задержания граждан Азербайджана в Екатеринбурге. Покупатели могут вернуть деньги за билеты в пунктах продаж или онлайн.