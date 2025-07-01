МИД Азербайджана высказался об отмене концерта Басты в стране

МИД Азербайджана выразил удивление в связи с высказыванием спецпредставителя президента РФ Михаила Швыдкого об обеднении культурной среды республики без российских артистов, пишет Minval в Telegram-канале.

В министерстве заметили, что на фоне кризиса в двусторонних отношениях Москвы и Баку решение об отмене мероприятий с участием России «является адекватным шагом».

Швыдкой ранее побывал в Азербайджане и «выражал восхищение высоким уровнем культуры» республики, напомнили в МИД.

«Если говорить его словами, то мы не считаем, что концертные программы таких исполнителей, как [рэпер] Баста, обогащают культурную палитру нашей страны», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее сообщалось, что Азербайджан отменил ряд культурных мероприятий (концерты, выставки, семинары, конференции) из-за «насильственных действий» против азербайджанцев в Екатеринбурге. В частности, был отменен намеченный на август концерт Басты.