Кологривый примет участие в шоу на ТНТ "Звезды в стендапе"

На телеканале ТНТ 4 июля в 22:30 выйдет эксперимент - спецвыпуск шоу "Звезды в стендапе". В нем Никита Кологривый пробует себя в жанре стендап-комедии под руководством Ильи Соболева.

© ТНТ

В начале выпуска Никита Кологривый расскажет, как согласился на такую авантюру, а тажке поделится со зрителями своими ожиданиями и опасениями. А затем ему предстоит пройти экспресс-курс начинающего стендап-комика. Сначала его ждет встреча с Ильей Соболевым, затем - созвон с командой авторов, которая будет помогать актеру собирать истории из его жизни в полноценный стендап-концерт. И сразу - выход на сцену. Сначала на проверочную вечеринку, где Кологривый будет изучать искусство общения со зрителями. Потом его ждет стресс-тест с подставным зрителем, который будет мешать выступлению начинающего комика. Кологривый узнает, что такое "техничка", кто такой "хеклер", и уже через месяц представит публике свой дебютный стендап-концерт.

Илья Соболев, ведущий и наставник шоу, рассказывает: "Для Никиты, пожалуй, самой сложной частью стало "присвоить" себе большой объем текста. В стендапе важно, чтобы все звучало как личная история - от себя. Здесь критична формулировка - это не театр и не кино, где можно положиться на импровизацию. Стоит изменить слово или добавить лишнее - и шутка может не сработать, особенно в больших битах. Было неожиданно, насколько быстро он освоился с жанром: за четыре репетиции он взял и уверенно "присвоил" десять страниц текста. Главное, что я всегда советую, - не бояться ошибаться на сцене. Потому что никто не знает, как должно быть. Ошибка может сойти за заготовленную шутку. И, конечно, говорить громко. Никита справился блестяще и доказал, что и в стендапе отлично ориентируется".

Никита Кологривый раскрыл подробности закулисья шоу: "Конечно, меня будут обсуждать и говорить: "Вот, Кологривый, зачем он поперся туда?!" Хочется их удивить и доказать, что у меня получится. Быть искренним - надеюсь, именно этому меня научит стендап".