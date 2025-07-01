Мазаев хотел бы завещать тело науке

Певец Сергей Мазаев рассказал, что хотел бы умереть в старости в своей постели, а мозг завещать ученому-биологу Сергею Савельеву. Фантазии о заморозке тела лидеру «Морального кодекса» не близки.

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Своим мнением исполнитель поделился с изданием «Абзац».

«Недавно поменял себе зубы, тазобедренный сустав починил, планирую еще поменять колено, стопу, локоть, плечо. Обидно все это выбрасывать. Я мозг хочу завещать Сергею Вячеславовичу Савельеву (ученому-биологу – прим. ред.) для исследований, а скелет пусть будет медицинским пособием для студентов», - сказал Мазаев.

Мазаев не единственный, кто задумывается о смерти. Ведущий Владимир Познер говорил, что надеется на быстрый уход, когда наступит время. Певец Григорий Лепс заявлял о планах умереть в окружении родных.

Ранее Мазаев прокомментировал призыв депутата Госдумы к артистам выступать бесплатно на 9 Мая. Певец заявлял, что единицы из них зарабатывают миллионы – большинство таких денег не видят.