Первый концерт американского рок-музыканта Брайана Хью Уорнера, известного под псевдонимом Мэрилин Мэнсон, в рамках гастрольного тура отменили в Великобритании. Об этом пишет издание The Guardian.

Мероприятие запланировано на 29 октября 2025 года в британском городе Брайтон. Однако группа активистов No Stage for Abusers (Никакой сцены для абьюзеров — прим. «ВМ») призвала к отмене концерта, ссылаясь на обвинения музыканта в насилии.

При этом депутат Партии зеленых Сиан Берри поддержала кампанию, обратившись к главе городского совета. По ее словам, подобные события идут вразрез с общественными ценностями города.

Кроме того, свою подпись под обращением оставил студенческий союз Университета Сассекса и несколько общественных организаций. Платформа Ticketmaster уже уведомила покупателей о возврате денег.

Поклонники Мэнсона и противники отмены мероприятия встали на защиту кумира, напомнив, что уголовные дела против музыканта были закрыты, а сам Уорнер уже сам стал жертвой «культуры отмены», говорится в материале.

Подобные инциденты происходят и в России. В мае новосибирский координационный совет в защиту общественной нравственности, культуры и традиционных семейных ценностей призвал власти города отменить запланированные на местной площадке «Сибирь-Арена» концерты рок-группы «Ленинград».