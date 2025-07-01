Миллиардер-предатель: как Безос променял семью и разозлил венецианцев

На минувшей неделе в Венеции отгремела свадьба основателя Amazon Джеффа Безоса и телеведущей Лорен Санчес. Город, который буквально выкупил бизнесмен, превратился в «цирк для миллиардеров», чем оказались недовольны местные. А ведь ради знаменитости Безос бросил свою первую жену Маккензи Скотт, во многом благодаря которой построил свой бизнес. Историю вспомнил «Царьград».

Крах «голливудской» семьи

История Безоса и Скотт начались в 1993 году, когда женщина пришла устраиваться в инвестиционную фирму, где работал и сам будущий миллиардер. После знакомства между влюбленными воспылал роман, который уже спустя год привел к свадьбе. Еще через год Безос бросил свою работу, чтобы «создать бизнес мечты». Он оставил насиженное место, переехал в незнакомый Сиэтл и жил по съемным домам, чтобы создать Amazon.

Безос не раз признавался, что без Скотт бы у него ничего не получилось. Супруга работала бухгалтером, воспитывала троих сыновей, а после пара удочерила девочку из Китая. Казалось, что у них образцовая семья из голливудских фильмов, пока в 2019 году бизнесмен не заявил о разводе. Причину решения он скрывать не стал — ей оказалась телеведущая Лорен Санчес.

Молодой Санчес назвать нельзя — это 55-летняя женщина с железной хваткой и умением подбирать подход к нужным людям. За плечами у нее успешная карьера как на телевидении, так и появление в кино. В личной же жизни небывалый разброс: первый ребенок от футболиста Тони Гонсалеса, с которым Санчес так и не сыграла свадьбу, сорвавшаяся помолвка с Генри Симмонсом и брак с голливудским агентом Патриком Уайтселлом, от которого знаменитость родила двух детей.

По иронии судьбы, супруг сам познакомил ее с Безосом. Знакомство тут же переросло в страсть. Пара встречалась тайно, летала на самолете миллиардера, а последний слал женщине откровенные снимки.

Выкупил Венецию

Свадьба миллиардера превратила Венецию в «цирк для миллиардеров» — пресса писала, что Безос буквально арендовал город с 26 по 28 июня для своего бракосочетания с Лорен. Всего на несколько дней гламурного безумия потратили около 60 млн долларов или 50 тысяч долларов на гостя. Остров Сан-Джорджио-Маджоре, где прошла церемония, превратился в закрытую зону. Древняя базилика, которая видела крестоносцев, теперь служит декорацией для бракосочетания человека. Санчес же подготовила 27 нарядов, как истинная дива Голливуда.

Однако за блеском бриллиантов слышался гнев венецианцев. Итальянские СМИ писали, что местные недовольны подобным наплывом богатейших людей мира.

«Когда мы тонем в туристах и дороговизне, эти люди снимают целые дворцы для своих собачек!» — возмущались владельцы городских кафе.

Итальянцы отмечают, что организованное мероприятие — не праздник любви, а «спектакль, где главные роли играют тщеславие, предательство и абсолютная уверенность, что деньги смоют любой грех».