«Они бухали, а он умирал»: мать Техника пообещала отомстить виновным в смерти сына

Блогер Ева Карицкая посетила могилу бывшего супруга Паши Техника (Павел Ивлев) в день его 41-летия. Как сообщает Starhit, ее сопровождали свекровь и сын — мать рэпера Надежда пообещала отомстить тем, кто «убивал» музыканта.

Еще ранним утром Карицкая опубликовала в соцсетях серию архивных кадров. В публикации она заявила, что очень скучает по Технику. Она отметила, что их жизнь была непростая, но «веселая и странная».

«Очень жаль, что ты оказался в окружении и лапах других людей, которые не смогли тебе помочь. Каждый день боль, скорбь и слезы. Надеюсь, тебе там хорошо. До встречи! Я лишь тешу себя тем, что все мы на этой планете ненадолго. Мы тебя любим и помним. Навсегда», — написала Ева.

От общения с журналистами на Николо-Архангельском кладбище Карицкая отказалась, лишь ответив, что фонд имени Ивлева регистрируют, а обещанный фильм про Пашу уже снимают. Более многословной оказалась Надежда Ивлева, которая обвинила в смерти сына девушку, которая летала с ним в Таиланд — Кристину Лекси. По словам матери, в последние дни жизни Техника она звонила Лекси, но та врала, что с ней все хорошо.

«Они пили, бухали, а он умирал. Я ей говорю: "Вызывай скорою". А она мне в ответ: "Все прекрасно"», — вспоминает разговор с ней мать.

Мнение матери Техника поддерживает и его друг Максим Синицын. Он отметил, что рэпер связался с людьми, «которые его довели».

Напомним, что Паша Техник в конце марта был госпитализирован в Таиланде и находился в реанимации в крайне тяжелом состоянии. 5 апреля музыкант скончался. Похороны музыканта прошли 11 апреля в Москве.