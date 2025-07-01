«Ухожу в декрет»: Беременная Агата Муцениеце сделала заявление

У актрисы Агаты Муцениеце и аккордеониста Петра Дранги скоро будет ребенок.

Как протекает беременность и пол будущего ребенка, счастливая мама не раскрывает. Агата лишь рассказала, что рожать будет в октябре.

Сейчас актриса снимается в сериале «Химкинские ведьмы», съемки завершатся в августе. После этого Муцениеце намерена взять паузу и уйти в декрет, чтобы наслаждаться семейной жизнью. Однако пока не говорит, до какого периода, сообщает «КП».

Звезда с удовольствием рассказывает о своих планах, излучает счастье в качестве невесты и будущей мамы еще одного ангелочка.

Ранее сообщалось, что актриса и музыкант вовсю готовятся к свадьбе. Подробностями предстоящего торжества поделился продюсер Сергей Дворцов.