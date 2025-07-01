"Одной ногой в могиле уже": Киркорову предсказали страшный конец

Филипп Киркоров не может восстановиться после ожога, который получил на концерте в Санкт-Петербурге. Два месяца у артиста на руке не заживает рана. Бывший участник "Дома-2" Роман Тертишный, более известный под псевдонимом Май Абрикосов, уверен, что поп-король расплачивается за свои грехи.

Шоумен считает, что пляски артиста на кресте, а потом еще и наряды, расшитые распятием, до добра не доведут. Мол, Киркоров богохульничает, вот его и настигла кара.

"Нехристь. Как можно в Православной России носить на себе распятия в виде украшений? Крест, на котором мучился Господь, под ноги себе нашил? Место креста на куполах церквей, на высоте! Мы поклоняемся кресту, знамению победы жизни над смертью. Киркоров уже отплясывал на распятии, а сейчас топчет, пинает. Не уймётся никак. Состарился, но любви к Богу не нажил, внутри пуст. <…> Ну, богохульник, жди расплаты, не уголовной так небесной, умоешься горькими слезами!" — заявил Абрикосов.

По мнению звезды реалити-шоу, Филипп горько поплатится за свои модные эксперименты.

"Хочу, чтобы гром и молния над ним разразились, над человеком, натягивающим на себя кощунственную скандальность, пусть испытает гнев Господа Бога, насытится в полной мере. Он же этого ищет. Считай, одной ногой в могиле уже, впереди забрезжил свет иного мира, а не может совладать с собой, богохульствует, просто войну Богу объявил, тщедушный и безумный старик", — отметил на своей странице в блоге Тертишный.

Припомнил Май поп-королю и недавнее лобызание с Ольгой Бузовой при целом стадионе народа.