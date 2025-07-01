«Злость зашла слишком далеко»: Романович рассказал о примирении с Янковским

Актер Сергей Романович рассказал о своем примирении с коллегой Иваном Янковским. Как сообщает портал «Страсти», разрешению конфликта помог поступок Янковского, который сам связался с Сергеем.

Напомним, что в 2019 году Романович заявил о прекращении кинокарьеры. Он принял ислам, захотел себя посвятить вере, переехал в Стамбул, а после в США. В 2023 году он вернулся в Россию, поскольку осознал, что его мечтой с детства была мировая известность.

В свое время Романович мог сыграть одну из главных ролей в сериале «Слово пацана» — Вову Адидаса. Однако артист отказался из-за наличия в сценарии постельных сцен, а образ воплотил Янковский. Сергей же начал завидовать и считать, что коллега отобрал у него шанс на успешное возвращение. В конечном счете Иван сам решил объясниться с актером и положил конец чувствам зависти.

«Я написал Ване в соцсети и высказал свое негодование. До этого мы не были знакомы и никогда не пересекались на съемках. Он попросил мой номер, набрал, и мы поговорили. После разговора я понял, что моя злость зашла слишком далеко и нужно начать относиться к этому с юмором, чтобы вырулить ситуацию в свою пользу. Поэтому я сбросил напряжение и начал смеяться над этой ситуацией», — рассказал Романович.

Он считает, что Янковский, сам того не зная, своим разговором помог разрешить проблему и «переиграть все более экологично». Романович поблагодарил артиста за это.