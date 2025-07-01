Алла Пугачева обругала автора своих песен Илью Резника из-за тяжелого состояния. Специалист раскрыл диагноз Примадонны и признался, что сейчас у артистки очень трудный период.

Напомним, Илья Резник рассказал, что оборвал общение с Пугачевой после неприятного инцидента. Поэт поздравил певицу с днем рождения, а в ответ получил взбучку. Примадонна назвала его "трусом" и "предателем", а себя — "великой певицей".

Психолог Сергей Ланг уверен, что произошедшее указывает на тяжелую психологическую проблему у Аллы Борисовны. Поведение артистки говорит о том, что сейчас она недовольна своей жизнью.

"Когда человек живет в счастье, в гармонии, он никогда не будет испытывать вообще в целом к окружающим людям какую-то агрессию, тем более к друзьям, знакомым. Сколько ей Резник написал песен, благодарности нет никакой", — отметил эксперт.

Ланг предполагает, что Пугачева осознала, что совершили ошибку, сбежав из России. Поэтому исполнительница хита "Айсберг" выплескивает негатив на людей, которые остались верными своей стране.

"Поведение и комментарии Пугачевой показывают, что она находится в очень тяжелой психологической проблеме", — подчеркнул специалист в беседе с "АиФ".