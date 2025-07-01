Мачеха выдала секрет Ариадны Волочковой

Дочь Анастасии Волочковой в конце апреля вышла замуж. Ариадна обвенчалась с 23-летним Никитой Григоряном. Балерина была несказанно рада, что ее наследница не поставила штамп в паспорт и сохранила свою фамилию. Однако, похоже, скоро девушка это исправит.

Как рассказала мачеха Ариадны, телеведущая Елена Николаева, девушка собирается взять фамилию мужа. Ариадна уже давно устала от шума вокруг имени матери и больше не хочет быть Волочковой.

"Говорила, что планирует. Кажется, говорила и публично в том числе", — ответила Николаева на вопрос Woman.ru о возможности смены фамилии Ариадной.

Телеведущая отметила, что это личное дело молодоженов, и ни родители, ни общественность вмешиваться не должны.

"Она уже живет не с нами, а с человеком, с которым уже венчалась и еще планирует регистрироваться в загсе. Она больше не маленькая девочка, которой была, когда мы стали одной семьей и даже не подросток", — заявила Николаева.

Вот только маме Ариадны такое развитие событий вряд ли понравится. Волочкова публично говорила, что дочь должна носить ее фамилию и гордиться этим. "Очень надеюсь, что у Ариадны хватит ума не менять фамилию на Григорян", — отметила в одном из интервью бывшая прима Большого театра.