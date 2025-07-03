Сергей Соседов назвал «неблагодарной» Аллу Пугачеву, публично оскорбившую автора своих песен Илью Резника. В беседе с Ura.ru музыкальный критик заявил, что своим успехом певица во многом обязана именно поэту.

Недавно имя Аллы Пугачевой снова оказалось в центре внимания публики. В одном из интервью Илья Резник признался, что перестал общаться с эмигрировавшей артисткой после одного инцидента. Тогда исполнительница хита «Миллион алых роз» написала автору своих песен SMS с оскорблениями, назвав его «трусом» и «предателем», а себя — «великой певицей».

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Комментируя поведение артистки, Сергей Соседов отметил, что она всегда была неблагодарной, хотя сама ничего из себя не представляла.

«Она оскорбила Резника, потому что она — неблагодарная и небольшого ума. Она никому ни за что не была благодарна, считала, что перед ней все должны падать ниц. Налицо — мания величия и высокомерие зашкаливающие. А по большому счету, певицей она была средней руки. Это мы, слушатели, так ее возвысили. А она и впрямь поверила, что она великая. Время показало, что ее мнимое величие сегодня на задворках эстрады и истории», — заявил журналист.

Музыкальный критик подчеркнул, что Алла Пугачева должна быть благодарна Илье Резнику за созданные хиты, принесшие ей известность.

«Резник колоссально много сделал для Пугачевой. Без него не было бы многих произведений в ее репертуаре. И самое главное: не было бы тандема с Паулсом. <…> Смурной, закрытый латыш и вздорная буфетчица — эти два характера не смогли бы найти общий язык, если бы не Резник», — отметил Сергей Соседов.

Собеседник издания добавил: артистка никогда «ничего не понимала в хороших песнях» и добилась успеха лишь «благодаря ее Пигмалионам». Что касается эмиграции Аллы Пугачевой, то Сергей Соседов ответил кратко: «Туда ей и дорога. Мне ее, сказать честно, совсем не жаль».

Напомним, в 2022 году артистка вместе с семьей уехала из России в Израиль. В эмиграции Алла Пугачева унизила своих соотечественников, назвав их «холопами» и «рабами», а себя — «патриоткой».

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