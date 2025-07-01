Назван важный нюанс возбуждения уголовного дела против Дудя*

Блогер и журналист Юрий Дудь* (включен в реестр иноагентов в России), возможно, понесет уголовное наказание по делу об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента, однако не отправится в тюрьму. Об этом заявил NEWS.ru руководитель Центра правопорядка в городе Москве и Московской области Александр Хаминский.

Юрист также отметил, что в случае повторного нарушения административного законодательства, нарушитель может быть оштрафован на сумму до 300 тысяч рублей или лишен свободы на срок до двух лет.

«Данный состав является преступлением небольшой тяжести. В отношении Дудя* не будет избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а также он в случае, если будет осужден, получит наказание, не связанное с лишением свободы», — подчеркнул специалист.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в отношении Дудя* могут начать уголовное преследование. Причиной может стать нарушение им порядка деятельности иностранного агента. В течение года журналист дважды привлекался к административной ответственности за нарушение порядка.

* включен в реестр иноагентов в России