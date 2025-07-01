Раскрыта реакция Вадима Демчога на приговор сыну
Знакомый актера Вадима Демчога заявил, что приговор сыну артиста Вильяму стал большим ударом для мужчины. Как сообщает «КП», анонимный источник отметил, что знаменитость души не чаял в молодом человеке и делал все для его благополучия.
Напомним, что Вильяма Демчога признали виновным в сговоре с аферистами, которые обманом похитили 1,8 млн рублей у 82-летнего москвича. Молодой человек обналичивал деньги, чтобы после частями переслать их мошенникам. Вильяму вынесли приговор по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и отправили на два года в колонию.
Известно, что Вадим Демчог погасил ущерб своего сына представителю пострадавшего — сам пенсионер скончался вскоре после обмана. По словам знакомого, он сделал это из личных средств.
«Пытался как-то урегулировать ситуацию, подключал все свои связи. В Вильяме он души не чает. Случившееся для него настоящий удар, большая трагедия для всей семьи. Знаю, что он многое делал для сына, старался проводить с ним время, но из-за плотного графика, к сожалению, не всегда хватало времени», — заявил источник.
Он добавил, что молодой человек жил на два дома — Демчог разведен с мамой Вильяма Вероникой Рябковой. Однако парень всегда был обеспечен деньгами, а в квартире артиста, где Вильям прописан, у него была своя комната.
«Возможно, из-за частых гастролей, когда Вадима не было дома месяцами, парень связался с плохой компанией. Просто недосмотрели», — заключил он.
Ранее сообщалось, что в качестве оплаты за свою «работу» Вильям должен был получить 30 тысяч рублей. Однако, мошенники обманули и его, не выплатив эти средства.