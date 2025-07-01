Любовник заговорил после обнародования данных о разводе Аллы Пугачевой

Любовник Аллы Пугачевой Сергей Челобанов пришел на шоу Леры Кудрявцевой. Композитор признался, что до сих пор не забыл Примадонну.

Сергей рассказал, что посвящал Алле Борисовне песни, несколько раз звал ее замуж, но так и не смог построить семью с Пугачевой. Роман между композитором и певицей разгорелся, когда они состояли в браке с другими людьми. Позже Примадонна развелась, но не из-за Челобанова, а ради Филиппа Киркорова. Композитор остался с разбитым сердцем.

"Я до сих пор помню запах ее волос и кожи", — признался он в студии "Секрет на миллион".

Но даже после такой выходки любимой женщины, Челобанов хранит верность. Кудрявцева предложила композитору миллион, если он раскроет секрет о Пугачевой и том, что произошло во время их отношений. Сергей отверг предложение. "Это касается только меня и Аллы", — сказал он.

Интересно, что откровения Челобанова всплыли на фоне новостей о том, что в семье Аллы Борисовны и иноагента Максима Галкина возникли проблемы после того, как работавший с Филиппом Киркоровым продюсер Леонид Дзюник раскрыл, что Пугачева умело уводила гонорары из-под носа бывшего мужа.

По словам продюсера, народная артистка СССР промотала деньги, которые заработал муж. Как рассказал бывший директор артиста, продюсер Леонид Дзюник, Пугачева вкладывала гонорары Киркорова в свой бизнес. Когда артист узнал, куда идут его деньги, разразился скандал, за которым последовал развод. Поговаривают, что эта информацию очень заинтересовала Максима Галкина*, который сейчас является единственным кормильцем в семье.

*признан Минюстом России иностранным агентом.