Любовник заговорил после обнародования данных о разводе Аллы Пугачевой

ТВ Центр

Любовник Аллы Пугачевой Сергей Челобанов пришел на шоу Леры Кудрявцевой. Композитор признался, что до сих пор не забыл Примадонну.

Любовник заговорил после обнародования данных о разводе Аллы Пугачевой
© ТВ Центр

Сергей рассказал, что посвящал Алле Борисовне песни, несколько раз звал ее замуж, но так и не смог построить семью с Пугачевой. Роман между композитором и певицей разгорелся, когда они состояли в браке с другими людьми. Позже Примадонна развелась, но не из-за Челобанова, а ради Филиппа Киркорова. Композитор остался с разбитым сердцем.

"Я до сих пор помню запах ее волос и кожи", — признался он в студии "Секрет на миллион".

Но даже после такой выходки любимой женщины, Челобанов хранит верность. Кудрявцева предложила композитору миллион, если он раскроет секрет о Пугачевой и том, что произошло во время их отношений. Сергей отверг предложение. "Это касается только меня и Аллы", — сказал он.

Интересно, что откровения Челобанова всплыли на фоне новостей о том, что в семье Аллы Борисовны и иноагента Максима Галкина возникли проблемы после того, как работавший с Филиппом Киркоровым продюсер Леонид Дзюник раскрыл, что Пугачева умело уводила гонорары из-под носа бывшего мужа.

По словам продюсера, народная артистка СССР промотала деньги, которые заработал муж. Как рассказал бывший директор артиста, продюсер Леонид Дзюник, Пугачева вкладывала гонорары Киркорова в свой бизнес. Когда артист узнал, куда идут его деньги, разразился скандал, за которым последовал развод. Поговаривают, что эта информацию очень заинтересовала Максима Галкина*, который сейчас является единственным кормильцем в семье.

*признан Минюстом России иностранным агентом.