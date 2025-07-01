Продюсер назвал Кадышеву новой Примадонной
Продюсер Сергей Дворцов заявил, что народную артистку России Надежду Кадышеву можно назвать новой Примадонной. Об этом он рассказал сайту «Страсти».
Спикер отметил, что гонорары певицы резко увеличились из-за новой волны популярности среди молодых слушателей. Сейчас частное выступление исполнительницы хита «Плывет веночек» стоит 20 миллионов рублей, но в некоторых случаях сумма может достигать и 50 миллионов. На данный момент Кадышева стала самой высокооплачиваемой артисткой в России. По словам продюсера, многие коллеги завидуют такому успеху.
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«В свое время такой гонорар брала Алла Борисовна Пугачева. А она была Примадонной. Надежда Кадышева теперь, можно сказать, у нас за Примадонну», — сообщил Дворцов.
Ранее певец и шоумен Прохор Шаляпин объяснил феномен солистки ансамбля «Золотое кольцо» Надежды Кадышевой.