Юрий Лоза рассказал, как борется с хандрой

Певец и композитор Юрий Лоза рассказал, как он справляется с плохим настроением из-за плохой погоды в Москве. По словам артиста, помочь справиться с хандрой может поездка в южные регионы.

— Когда мне очень хочется тепла, то мы собираемся с семьей и едем на юг. <...> Я еду в Форос, Ялту, Анапу, Геленджик. Да куда угодно, где можно погреться на солнышке, сделать шашлыки и выпить прохладного пива, не опасаясь простудиться, — рассказал Лоза.

Он подчеркнул, что в скором времени опять поедет на море, передает Общественная служба новостей.

На зарубежные туристические направления снизились цены. Горящие туры теперь еще дешевле. «Вечерняя Москва» узнала, как отправиться в отпуск с минимальными затратами и какие подводные камни могут быть у таких предложений.

У российских туристов перестанут принимать загранпаспорта старого образца при въезде в некоторые страны. «ВМ» выясняла с экспертом, какие государства не будут принимать документ. При этом с большой вероятностью и в России прекратят реализацию заграничных паспортов старого вида.