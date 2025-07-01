Продюсер допустил отправку Сердючки на СВО после скандала из-за русского языка

Музыкальный продюсер Леонид Дзюник не исключил, что украинскому артисту Андрею Данилко, выступающему в образе Верки Сердючки, могут угрожать отправкой в зону спецоперации, если он продолжит открыто выражать недовольство теми, кто запрещает петь на русском языке.

— Данилко для украинских националистов как красная тряпка. На сегодняшний день я допускаю все что угодно. Украина сейчас непредсказуемая страна. Совершенно непредсказуемая. Там царит сумасшествие, — отметил Дзюник в беседе с Aif.ru.

Продюсер также предположил, что Данилко всерьез рассматривает возможность навсегда покинуть Украину и даже запросить политическое убежище.

Данилко на концерте в Одессе нецензурно прокомментировал критику из-за песен на русском языке. Затем актер исполнил строки песни «Если не любят нас», включив в них ненормативную лексику.

Ранее украинские сотрудники правоохранительных органов привлекли к административной ответственности владельца отеля, в котором во время концерта Верки Сердючки исполнялись композиции на русском языке. По словам уполномоченного по защите государственного языка на Украине Тараса Кременя, именно он пожаловался на отель в полицию.

До этого украинский телеведущий Виктор Дяченко возмутился выступлением Андрея Данилко в ходе которого музыкант пел на русском языке. Ведущий обвинил исполнителя в «мимикрии».