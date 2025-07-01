Раскрыт способ Макаревича* зарабатывать в России

Уехавший из России лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич* (признан Минюстом РФ иностранным агентом) продолжает зарабатывать в стране. Об этом пишет «Абзац».

Отмечается, что в продаже до сих пор находится выпущенная 15 лет назад продукция Императорского фарфорового завода с рисунками музыканта. Тарелки с графикой Макаревича стоят от 3 тысяч рублей, а самым дорогим предметом является сервиз «Five о'кот» стоимостью 78 тысяч рублей, пишет издание.

«Андрей Макаревич — очень дорогой художник. Я не шучу. Моя жена много лет назад ему делала выставку. Благодаря участию в выставках он смог поднять стоимость своих работ», — рассказал вице-президент Гильдии оценщиков Международной конфедерации антикваров и арт-дилеров Михаил Перченко.

Ранее также стало известно, что Андрея Макаревича перепутали с пленным израильским летчиком. Такую ошибку в своем материале допустило иранское издание Nour News.