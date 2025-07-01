Любовник Аллы Пугачевой признался, что до сих пор помнит запах ее волос и кожи. Сергей Челобанов рассказал об отношениях с певицей в эфире шоу «Секрет на миллион».

В эфире шоу Сергей вспомнил, как несколько раз делал предложение руки и сердца Пугачевой, но так и не смог построить с ней семью. Дело в том, что на тот момент они состояли в браке с другими людьми. Позже артистка все-таки ушла от мужа, но узаконила отношения не с Сергеем, а с Филиппом Киркоровым. Спустя годы Челобанов признается, что до сих пор не может забыть Пугачеву.

«Я до сих пор помню запах ее волос и кожи», — говорил он в студии ТВ.

Челобанов хранит верность певице: несмотря на предложенные деньги на шоу, он отказался раскрывать секрет их отношений.

«Это касается только меня и Аллы», — говорил Сергей на съемках несколько лет назад.

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