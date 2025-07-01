«И ты, Брут»: Ивлеева ответила Коваль после того, как та отреклась от нее

Блогер Настя Ивлеева ответила телеведущей Юлии Коваль после того, как она попросила не сравнивать ее с бывшей подругой. Как сообщает Starhit, в социальных сетях она назвала ее Брутом и высмеяла фамилию.

Напомним, что после скандальной «голой» вечеринки Коваль старалась не обсуждать ситуацию и не защищала подругу. Позднее выяснилось, что их дружба прекратилась. Недавно телеведущая обсудила Ивлееву с Герой Ващенко в рамках шоу Les Benhamins на YouTube. Ведущая рассказывала о своем доме с бассейном и огородом, на котором она выращивает ягоды, а коллега сравнил ее с блогером, которая недавно анонсировала шоу про деревенскую жизнь.

«Ты меня с Ивлеевой не сравнивай, знаешь, это плохо заканчивается обычно», — смеясь, ответила Юлия.

Ивлееву, по всей видимости, задели слова бывшей подруги. В своем Telegram-канале она прокомментировала интервью.

«И ты, Брут (зачеркнуто), Юля. Античность до понятия "риторический вопрос". Кстати, коваль — это тот, кто делает подковы лошадям, это я на ферме узнала! Лучше бы Юля по профессии работать пошла», — написала блогер.

Отметим, что в том же шоу Коваль обратилась к Насте, пожелав ей всего наилучшего. Она уверена, что у Ивлеевой все будет хорошо.