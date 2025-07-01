Тайна развода, слава после 40: история Тимофея Трибунцева

Долгое время Тимофей Трибунцев считался звездой эпизода, однако впоследствии его талант раскрылся в главных ролях — в последние годы он регулярно получает приглашения в рейтинговые проекты. Как отдушина превратилась в профессию и почему прыжок навстречу мечте разрушил семью рассказал Starhit в день 52-летия артиста.

Работал сварщиком

Тимофей Трибунцев родился 1 июля 1973 года в Кирове. Там он и сделал свои первые шаги в карьере, однако пока не актерской — после восьмого класса юноша пошел учиться на сварщика, так как эту профессию считал толковой его отец. Родители Тимофея развелись, когда он еще был ребенком, однако связь с папой он не прервал. Судьбы экс-супругов сложились по-разному. Владимир Трибунцев переехал в США, а Татьяна Семакова стала актрисой кировского театра «Гротеск». Отметим, что в него женщину привел уже сын.

Сам Трибунцев пришел в «Гротеск» в 15-летнем возрасте. Хоть на первом выступлении он растерялся перед публикой, доверие режиссера Галины Яссиевич он все же оправдал. Однако долгое время сцена оставалась для артиста лишь хобби — Трибунцев работал сварщиком, продавцом на рынке, ремонтником на железнодорожных путях.

Артиста называют закрытым человеком, особенно, когда дело касается личной жизни. Часто в источниках не указывается даже имя первой жены артиста Галины, хотя она не только родила ему дочь, но и привела в «Гротеск». Хотя это приводит к несостыковке — если Тимофей в интервью утверждал, что пришел в театр в 15 лет, то Галина заявляла, что познакомилась с будущим мужем летом 1990 года, когда ему было по меньшей мере 17 лет.

Так или иначе, женщина уверяла, что познакомилась c «Гротеском» благодаря подруге, а осенью позвала с собой Тимофея, который «очень стеснялся» и согласился показаться режиссеру только после нескольких приглашений Гали. Молодые люди общались в одной компании, но ухаживаний со стороны Трибунцева не было — у него просто не было денег на цветы и походы в кафе.

«Почти через полтора года Тимофей абсолютно для меня непредсказуемо признался в любви. И я подумала, что такие слова просто так не говорят. Это вызвало доверие к нему. 6 февраля 1992 года мы поженились», — делилась Галина.

Сперва молодожены жили у родителей Галины, а после перебрались к маме Трибунцева. Через некоторое время Татьяна Семакова предложила разъехаться — свекровь оказалась в «однушке», а супруги переехали в коммуналку в деревянный дом. Сам актер тогда торговал на рынке одеждой, а после рождения дочки устроился сварщиком. Галина не думала, что муж сделает актерство профессией: он увлекался просмотром иностранных фильмов, играл в «Гротеске», но ничего не предвещало, что в 25 лет Трибунцев решит поступить в «Щепку».

На момент отъезда супруги еще были официально женаты, поэтому остается лишь гадать, почему они расстались. По одной из версий, женщина не хотела переезжать в Москву, а по другой — разрыв произошел из-за того, что Трибунцев встретил в «Щепке» Ольгу Тенякову.

От эпизодов к главным ролям

В Москве артист покорил комиссию училища, а после окончания курса вошел в труппу «Сатирикона». Актер всегда отмечал, что его любимый жанр — трагикомедия. В этом он сходился с Константином Райкиным, с которым нередко играл на одной сцене.

Сперва актер мелькал в эпизодических ролях. Так, он появился в сериалах «Дальнобойщики», «Провинциалы», «Штрафбат». Постепенно талант Трибунцева получил признание: за второстепенную роль в спектакле «Король Лир» он получил премию «Чайка», а образ молодого Анатолия в «Острове» принес ему первую популярность. После зрители положительно оценили участие актера в проектах «Аптекарь», «Пелагия и белый бульдог», «Побег».

Критики стали говорить о Трибунцеве после короткометражки «Проклятие». Работа режиссера Жоры Крыжовникова получила спецприз кинофестиваля «Святая Анна», ну а центральный образ артиста на кастинге многие сочли автобиографичным для актера. Сам он уверял, что просто всегда вживается в роль.

С тех пор карьера Трибунцева шла в гору. Ему стали доставаться центральные роли — в «Департаменте», «Женском дне», «Пациентах». Ивана Семенова из картины «Монах и бес» критики и вовсе прозвали визитной карточкой актера. Вскоре он сыграл в «Погоне за шедевром», «Что и требовалось доказать».

Среди свежих работ артиста — образы следователя в семейном роуд-муви «Юг» и журналиста в ироническом триллере «Подслушано в Рыбинске». Кстати, Трибунцева прозвали неофициальным символом Рыбинска, поскольку съемки еще одной работы, «Дяди Леши», тоже проходили там.

Самый закрытый артист

Как уже говорилось, в «Щепке» актер встретил Ольгу Тенякову, с которой создал семью. Артистка на пять лет младше. Она служила в театрах Елены Камбуровой и «Практика», поэтому понимала увлеченность мужа профессией. По мнению поклонников, именно желание раскрыться в актерстве заставило супругов повременить с рождением ребенка — сын Прохор родился лишь в 2014 году. Однако детали личной жизни Трибунцев редко раскрывает, за что его прозвали самым скрытным артистом российского кино.

«У меня жена занимается дайвингом, а я нет. Не потому, что я ленивый, нет. Я даже в море редко захожу. Сын Прохор такой же, как я. Он ходит по пляжу в носках, мы с ним купаемся в футболочках. Мы такие пенсионеры с ним в этом плане. Я не отчаянный человек», — говорил Трибунцев в одном из интервью.

Артист также признавался, что любит отдыхать от Москвы в Египте, где у него есть квартира. Он отмечал, что любит арабский мир, поскольку он его успокаивает. Однако переехать туда Трибунцев готов лишь в преклонной старости.